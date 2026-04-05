目の疲れがなかなか取れないと感じた経験はありませんか。放置すると全身に悪影響が及ぶ「眼精疲労」について、メガネスーパーの公式インスタグラムアカウントが注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…こんなに！？」これが「眼精疲労」が引き起こす“症状”です！公式アカウントは「休息や睡眠を取っても目の疲れが取れにくい状態を眼精疲労と呼びます」と投稿。「見えづらさや疲れは、目の負担が影響している可能性も