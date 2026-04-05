還暦を過ぎても、生き生きとしている人は何をするといいか。元外務省主任分析官で作家の佐藤優さんは「高齢者が、大学の公開講座などで目的なく勉強を続けていると、“老害”になってしまう。街の図書館に行くのにも注意が必要だ」という――。※本稿は、佐藤優『還暦からの人生戦略』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Alexandr Muşuc※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Alexandr Muş