HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第6話にて、LE SSERAFIMのSAKURAが、ロサンゼルスに用意された練習生たちの宿泊施設の豪華さに驚愕する場面があった。【映像】宮脇咲良のオーディション時代『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。