「テバ（Teva）」が、トレイル特化型サンダル「アベントレイル（Aventrail）」と「アベントレイル アールツーティー（Aventrail R2T）」の新色を4月1日に発売する。伊勢丹新宿店や高島屋新宿店などの百貨店や、セレクトショップなどで取り扱う。【画像をもっと見る】アベントレイルは、2024年に登場したテバ初のトレイルランニングサンダル。「つま先で、風を感じよう」をコ