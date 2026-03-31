公正取引委員会は16日、テレビ北海道に対し、31日には京都放送に対し、それぞれフリーランス法に基づく勧告を行った。いずれも、番組制作に関わるフリーランスに業務を委託した際、取引条件を直ちに明示していなかったほか、報酬を法令上の期日までに支払っていなかったと認定された。公正取引委員会テレビ北海道への勧告では、動画や音声データの作成、ディレクター業務などを委託した特定受託事業者33人に対し、2024年11月1日か