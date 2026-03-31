【これは2025年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※2025年12月1日掲載内容】 【画像】中学校に侵入したクマが逃走 11月30日、山形県山形市の市街地にクマが出没し、目撃情報が相次ぎました。 山形市若宮にある中学校の敷地にクマが侵入するなどしましたが、そこから逃走する瞬間を偶然にもカメラがとらえました。視聴者提供の「その瞬間」と、警察が声を張り上げる緊迫の様子を動画で掲載します。 クマは相当大きく