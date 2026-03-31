俳優のチ・ヒョヌが出演する韓国ドラマ『トロットの恋人』（全16話／2014年）が、あす4月1日より「KBS World」で放送される（毎週水・木 後7：00〜）。【場面ショット】密着してドキッ…韓国ドラマ『トロットの恋人』同作は、『美女と純情男（原題）』主演のチ・ヒョヌ＆『応答せよ1997』で演技ドルとして注目を浴びたApinkチョン・ウンジのトロット（演歌）をテーマにしたラブコメディ。厳しい生活の中でもトロット一筋でひた