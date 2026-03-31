【あすから】“トラブルメーカ”チ・ヒョヌ＆Apinkチョン・ウンジ、恋に落ちる?! 韓国ドラマ『トロットの恋人』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチ・ヒョヌが出演する韓国ドラマ『トロットの恋人』（全16話／2014年）が、あす4月1日より「KBS World」で放送される（毎週水・木 後7：00〜）。
【場面ショット】密着してドキッ…韓国ドラマ『トロットの恋人』
同作は、『美女と純情男（原題）』主演のチ・ヒョヌ＆『応答せよ1997』で演技ドルとして注目を浴びたApinkチョン・ウンジのトロット（演歌）をテーマにしたラブコメディ。厳しい生活の中でもトロット一筋でひた向きに頑張るチュニと、陰謀によりトップスターの座から降ろされたジュニョンが立ち直るまでの姿に感動と勇気をもらえる物語となっている。
『パフューム〜恋のリミットは12時間〜』のシン・ソンロク、『ルール通りに愛して！』のイ・セヨン、『ゴー・バック夫婦』のソン・ホジュンらが出演し、脇を固める。
俺様系天才ミュージシャンのジュニョン、家計を支える新人演歌歌手チュニが恋に落ちる（?!）トラブルメーカ同士の2人が繰り広げるドタバタロマンスが見どころとなる。
■あらすじ
マラソン選手になることが夢だったチェ･チュニ（チョン・ウンジ）は、スポーツジムのスタッフとしてチャリティーマラソン大会に参加していた。そこでチュニは出場選手の不正を目撃し、完走メダルを返すよう注意する。チュニはその後、その男が人気歌手のチャン･ジュニョン（チ・ヒョヌ）だと知ることに。事務所を移籍したジュニョンはスキャンダルに巻き込まれ窮地に立つ。そんなジュニョンに事務所の社長がある提案をするのだが…
■演出：イ・ジェサン
■脚本：オ・ソンヒョン、カン・ユンギョン
■キャスト：チ・ヒョヌ、チョン・ウンジ（Apink）、シン・ソンロク、イ・セヨン、ソン・ホジュン ほか
【場面ショット】密着してドキッ…韓国ドラマ『トロットの恋人』
同作は、『美女と純情男（原題）』主演のチ・ヒョヌ＆『応答せよ1997』で演技ドルとして注目を浴びたApinkチョン・ウンジのトロット（演歌）をテーマにしたラブコメディ。厳しい生活の中でもトロット一筋でひた向きに頑張るチュニと、陰謀によりトップスターの座から降ろされたジュニョンが立ち直るまでの姿に感動と勇気をもらえる物語となっている。
俺様系天才ミュージシャンのジュニョン、家計を支える新人演歌歌手チュニが恋に落ちる（?!）トラブルメーカ同士の2人が繰り広げるドタバタロマンスが見どころとなる。
■あらすじ
マラソン選手になることが夢だったチェ･チュニ（チョン・ウンジ）は、スポーツジムのスタッフとしてチャリティーマラソン大会に参加していた。そこでチュニは出場選手の不正を目撃し、完走メダルを返すよう注意する。チュニはその後、その男が人気歌手のチャン･ジュニョン（チ・ヒョヌ）だと知ることに。事務所を移籍したジュニョンはスキャンダルに巻き込まれ窮地に立つ。そんなジュニョンに事務所の社長がある提案をするのだが…
■演出：イ・ジェサン
■脚本：オ・ソンヒョン、カン・ユンギョン
■キャスト：チ・ヒョヌ、チョン・ウンジ（Apink）、シン・ソンロク、イ・セヨン、ソン・ホジュン ほか