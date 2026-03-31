当社はコロナ禍の2022年5月に設立し、『循環葬』という新しい自然葬の形を提案しています。土壌学の専門家監修のもと、墓標も何も残さず、ご遺骨をお寺さんが所有する森林に埋葬する新しい葬送サービスです。 循環葬というのは、火葬した遺骨を丁寧に砕き、パウダー状に砕いた骨を森の土壌と混ぜて埋葬し、自然に還すというもの。墓標を残さないので、森全体が供養の対象になります。 墓地は法律上、民間企