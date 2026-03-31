石川県公立大学法人は、アカデミック・ハラスメント、いわゆる「アカハラ」があったとして、石川県立大学の50代の男性教授を懲戒処分としたことが分かりました。石川県公立大学法人によりますと、今月27日付で停職3か月の懲戒処分を受けたのは、石川県立大学の50代の男性教授です。この教授は、2023年12月から自身が受け持つ研究室の複数の学生に対して研究指導を放棄する行為の他、卒業を間近にした学生に対し、進路選択を妨害す