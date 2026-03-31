持っておくと、外出時のいざというときにサッと対応できる絆創膏。そのままポーチに入れておくとヨレが気になるし、ジップ付き袋に入れるのも味気ない…。そんな悩みをダイソーの専用ケースが解消してくれました！あの人気キャラがモチーフの可愛いデザイン♡形が秀逸で使い勝手抜群です。綿棒や小物の収納にも◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ばんそうこうケース価格：￥110（税込）サイズ（約）：59×129mm販売