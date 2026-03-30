10年間所属していたsmall indies tableを今月いっぱいで卒業するため、レーベル主宰の鈴木健太郎氏との思い出のステージを再現した――それがKOTORIが3月18日に神奈川・CLUB CITTA'にて開催したワンマンライブ『KOTORI & small indies table pre. “RIOT”』だ。その心の内を、横山優也（Vo/Gt）はアンコールまで明かさなかったが、当日の0時に〈小さな机から今飛び立つ時／RIOT〉と歌う新曲「R