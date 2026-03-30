テレビ出演も果たし注目を集めるスターパイロットだったが一夜にして転落…⁉【写真】美しすぎるチョ・ジョンソク皆さま、こんにちは！韓流ナビゲーターのみんしるです。韓流イベントのMCやラジオパーソナリティーとしてお仕事をする傍ら、毎日のように追い続けている韓国ドラマを私の視点でご紹介しているこのコラム。今回いよいよ4月3日から日本公開となる韓国映画『PILOT ー人生のリフライトー』をご紹介します。韓国では2