本日3月30日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、タカアンドトシがゲストと一緒に飲食店の人気メニューを当てる「帰れま10」の特別編が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！栃木県を舞台に「人気ローカルチェーン店で売上1位を当てないと食べれま店（てん）」に挑む今回。優香、なにわ男子・西畑大吾、そして栃木出身のU字工事が参戦する。4軒を巡ってそれぞれの売上1位メニューを予想し、正解すれば1位メニュ