沖縄県の玉城デニー知事沖縄県の玉城デニー知事は30日、任期満了に伴う9月の知事選に関し、4月下旬に正式に立候補を表明する方向で調整していると明らかにした。県庁で記者団に「（後援会で）ゴールデンウイーク前の表明という話が出ている」と述べた。玉城氏は今月28日に表明する予定だったが、名護市辺野古沖で船2隻が転覆し2人が死亡した事故を受け延期していた。知事選を巡っては、元那覇市副市長の古謝玄太氏も出馬意向を