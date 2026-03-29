実業家の三崎優太とタレントでYouTuberのてんちむが、28日に双方のInstagramで結婚を発表した。【写真】直筆署名入りの文書で結婚を発表三崎は直筆署名入りの文書を投稿しつつその中で「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」とコメント。さらに「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と