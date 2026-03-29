元“青汁王子”＆てんちむが結婚を発表「運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」
実業家の三崎優太とタレントでYouTuberのてんちむが、28日に双方のInstagramで結婚を発表した。
【写真】直筆署名入りの文書で結婚を発表
三崎は直筆署名入りの文書を投稿しつつその中で「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」とコメント。さらに「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と結婚に至る経緯を説明。「まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは家族として手を取り合って温かい家庭を築いていきたいと思います」とファンや関係者に報告している。
一方のてんちむは「結婚しました」と左手薬指に光る結婚指輪の写真を公開している。
引用：「三崎優太」Instagram（@yuta_misaki）、「てんちむ」Instagram（@super_muchiko）
【写真】直筆署名入りの文書で結婚を発表
三崎は直筆署名入りの文書を投稿しつつその中で「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」とコメント。さらに「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と結婚に至る経緯を説明。「まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは家族として手を取り合って温かい家庭を築いていきたいと思います」とファンや関係者に報告している。
一方のてんちむは「結婚しました」と左手薬指に光る結婚指輪の写真を公開している。
引用：「三崎優太」Instagram（@yuta_misaki）、「てんちむ」Instagram（@super_muchiko）