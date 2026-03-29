[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](とうスタ)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 22 吉丸絢梓DF 5 當麻颯DF 17 藤谷匠DF 19 藤田仁朗DF 23 安在達弥MF 6 上畑佑平士MF 10 針谷岳晃MF 14 中村翼FW 7 芦部晃生FW 8 岡田優希FW 18 石井稜真控えGK 1 上田智輝GK 78 チョン・ソンリョンDF 77 千葉虎士MF 20 泉彩稀MF 26 田中慶汰MF 30 狩野海晟MF 32 永長鷹虎FW 9 清水一雅FW 11 三浦知良監