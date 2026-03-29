[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](とうスタ)

※14:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 22 吉丸絢梓

DF 5 當麻颯

DF 17 藤谷匠

DF 19 藤田仁朗

DF 23 安在達弥

MF 6 上畑佑平士

MF 10 針谷岳晃

MF 14 中村翼

FW 7 芦部晃生

FW 8 岡田優希

FW 18 石井稜真

控え

GK 1 上田智輝

GK 78 チョン・ソンリョン

DF 77 千葉虎士

MF 20 泉彩稀

MF 26 田中慶汰

MF 30 狩野海晟

MF 32 永長鷹虎

FW 9 清水一雅

FW 11 三浦知良

監督

寺田周平

[松本山雅FC]

先発

GK 23 高麗稜太

DF 25 白井達也

DF 36 松村厳

DF 43 金子光汰

MF 2 小田逸稀

MF 8 深澤佑太

MF 30 澤崎凌大

MF 40 樋口大輝

MF 46 安永玲央

FW 9 加藤拓己

FW 41 村越凱光

控え

GK 33 キム・ジュンヒョン

DF 24 小川大貴

DF 27 二ノ宮慈洋

DF 44 リ・トビン

MF 7 松岡瑠夢

MF 50 早河恭哉

FW 19 田中想来

FW 38 藤枝康佑

FW 39 井上愛簾

監督

石崎信弘