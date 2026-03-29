福島vs松本 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](とうスタ)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 5 當麻颯
DF 17 藤谷匠
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 18 石井稜真
控え
GK 1 上田智輝
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 77 千葉虎士
MF 20 泉彩稀
MF 26 田中慶汰
MF 30 狩野海晟
MF 32 永長鷹虎
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 25 白井達也
DF 36 松村厳
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 44 リ・トビン
MF 7 松岡瑠夢
MF 50 早河恭哉
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 5 當麻颯
DF 17 藤谷匠
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 18 石井稜真
控え
GK 1 上田智輝
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 77 千葉虎士
MF 26 田中慶汰
MF 30 狩野海晟
MF 32 永長鷹虎
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 25 白井達也
DF 36 松村厳
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 44 リ・トビン
MF 7 松岡瑠夢
MF 50 早河恭哉
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘