１００年に一度と言われる現在の経済状況は、大企業の業績も大きく下がり、大企業のリストラも発表されて、大企業だからといって、「安定した企業」と考えることは難しい世の中となっています。このような世の中において、「男性の将来性」を「どこの会社に勤めている男か？」というモノサシだけ判断することは難しい状況となっています。このような厳しい世の中（逆言えば、チャンス溢れる世の中）においては、企業名から将来性を