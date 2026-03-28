水戸ホーリーホックは３月28日、公式Xを更新し、SNS上での言動に関する注意喚起の声明を発表した。クラブは「【水戸ホーリーホックからSNSに関するお願い】」と題し、「SNS上において、一部ではありますが、ファン・サポーター同士での心ない言葉や誹謗中傷と受け取られる投稿が見受けられます」と現状を説明した。 そのうえで、「水戸ホーリーホックは、すべての方が安心して応援できる環境を大切にしています。SNS上