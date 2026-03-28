世界中から愛されるコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」。その生みの親であるチャールズ M. シュルツ氏の人生を、当時のまんがや貴重な写真とともに紹介する書籍『スヌーピーと、いつもいっしょに 新装版 PEANUTSを生んだチャールズ・シュルツの物語』（株式会社Gakken、文：マイケル・A・シューマン、訳：小松原宏子）が2026年2月19日に発売された。PEANUTSコミック誕生75周年を記念し、2015年刊行のハードカバー版がソフトカバーの