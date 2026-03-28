伊藤園はペットボトル（PET）コーヒー市場で独自ポジションを確立していく。独自ポジションとは、苦味をなくしすっきりゴクゴク飲めるというPETコーヒーのトレンドとは一線を画した、コーヒー好きに選ばれることに重きを置いた中身設計となる。マーケティング本部コーヒーブランドグループの相澤治ブランドマネジャーは「コーヒー好きの方をターゲットに、ショップのコーヒーやカフェラテを目指して開発した。PETコーヒーだ