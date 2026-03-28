ファンルーツ社長・平野淳氏が感じる日本の育成の現在地今年で15回目を迎える育成年代の国際大会「コパ・トレーロス2026」が、3月28日から4月3日にかけて静岡県御殿場市など6会場で開催される。国内強豪のほか、海外の名門クラブも招待される“祭典”を2010年に立ち上げたのが、株式会社ファンルーツ代表取締役社長でFCトレーロス代表の平野淳氏だ。過去にはFC東京や横浜F・マリノスなどのJリーグ下部組織でコーチを務め、ファ