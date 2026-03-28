◇パ・リーグソフトバンク6―5日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）頼もしい一振りで本拠地を沸かせた。ソフトバンク・近藤が2―3の3回に貫禄の1号同点ソロを放った。「しっかり自分が求めるバッティングができたと思います」1死から伊藤のスプリットを完璧に捉えた。打球は右翼席へ。打った瞬間に本塁打を確信した。4、5打席目にはしっかりと四球を選び、3出塁と存在感を示した。WBCでは13打数無安打とまさか