◇パ・リーグ日本ハム5―6ソフトバンク（2026年3月27日みずほペイペイD）プロ野球は27日にセ、パ両リーグの公式戦が6球場で開幕し、日本ハムは敵地・みずほペイペイドームで昨季日本一のソフトバンクと激突し、清宮幸太郎内野手（26）、万波中正外野手（25）、水谷瞬外野手（25）が豪快なアーチを競演した。球団で開幕戦3発以上のアーチを記録したのは01年近鉄戦以来25年ぶりだったが、シーソーゲームとなった接戦は惜しく