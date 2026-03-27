5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）の対戦カード発表会見が27日に都内ホテルで行われ、ライト級タイトルマッチとして王者イルホム・ノジモフvs.挑戦者ルイス・グスタボなど8試合とオープニングファイト3試合が発表された。昨年の大みそかに初参戦し芦澤竜誠に1ラウンド25秒で一本勝ちしたジョリーも参戦が決定したが、対戦相手の児玉兼慎と一触即発の危険な空気となった。【動画】【RIZIN】ジョリーが会見で一