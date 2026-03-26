とちぎテレビ 小山市では２６日、年に数回しか目にすることのできない特別な鉄道車両の見学会が行われました。 小山市で変圧器など変電所の電力機器を製造する東光高岳で見学会が開かれ、所有するディーゼル機関車がお披露目されました。 見学会は東光高岳が社会貢献の一環として初めて開いたもので市内外の親子など４０人が参加しました。 東光高岳によりますと、ディーゼル機関車は自社で製造した重さ２０