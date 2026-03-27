「21世紀の大君夫人」(C) 2026. MBC. All Rights reserved. 2024年にシンドロームと呼ばれる現象を巻き起こした「ソンジェ背負って走れ」と、2025年に配信されるや世界中でヒットを記録した「おつかれさま」。「百想芸術大賞2025」ではテレビ部門の作品賞をはじめ、各部門で賞を争い合った近年の韓国ドラマを代表する2作でそれぞれ主演を務めたビョン・ウソクとIUが共演する「21世紀の大君夫人」が、4月10日(金)からDisney+(