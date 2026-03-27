ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のてるとくんが25日、活動9周年を迎えて、記念のソロの新曲「そくばきゅんらぶ」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルに公開。あわせてTikTokでの投稿記念キャンペーンの実施も発表した。新曲「そくばきゅんらぶ」は、アリス（ファン）への「重すぎる愛」を詰め込んだ、中毒性抜群のデジタルアッパーチューンだ。「愛ゆえの束縛」をテーマに、独占欲全