自宅の住所が記載された裁判の判決文の画像をインターネット上に公開されたことで、精神的苦痛を受けたとして、フリージャーナリストの選挙ウォッチャーちだい氏が、「NHKから国民を守る党」代表だった立花孝志氏に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁（森健二裁判長）は3月26日、立花氏に30万円の支払いを命じた。ちだい氏は判決後、「問われるべき立花氏の責任を問うことができてよかった」と話した。●敗訴を知らせるSNS投稿で住