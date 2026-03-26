27日に開幕を迎えるカープを盛り上げようと、広島市内のデパートでカープグッズを集めた催しが始まりました。福屋広島駅前店で始まった「カープファンフェスト」には、オリジナルを含むカープグッズ約600点が並びます。カープの歴代ユニフォームも展示され、早速訪れたファンが記念撮影をするなどして楽しんでいました。■購入客「いよいよ明日開幕じゃの～楽しみです。」「明日