“迫力エアロ仕様”！日産新型「エルグランド」の登場に合わせ、エアロパーツの開発・製造・販売を行うKUHL JAPAN（クールジャパン）が、同モデル向けエアロパーツのイメージCGを公開し注目を集めています。新型車の特徴を踏まえたデザイン提案に対し、ユーザーからもさまざまな反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型エルグランド」“迫力エアロ仕様”です！ 画像で見る（77枚）エルグランドは19