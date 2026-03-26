オイシックス新潟は26日、4月5日に開催されるロッテとのホームゲーム（HARD OFF ECOスタジアム新潟）で日本文理高校 吹奏楽部とのコラボ応援を実施することになったと発表した。日本文理高校は、2026年春の選抜高等学校野球大会に出場し、北信越大会準優勝を経て甲子園の舞台で躍動。15年ぶりとなるセンバツ1勝を挙げた。今回のコラボ応援では、同校吹奏楽部が甲子園のスタンドでも披露し話題となった、「愛は勝つ」をはじめ