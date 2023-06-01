２４日、ブリュッセル空港の駐機場で、ゲストと記念撮影する中国国際航空の乗務員。（ブリュッセル＝新華社記者／呂優）【新華社ブリュッセル3月25日】中国国際航空は24日、ベルギーのブリュッセル空港で、ブリュッセル−北京直行便の就航式を行った。また26日からブリュッセル−成都直行便を新たに開設すると発表した。これにより、同社の欧州就航都市は23カ所に増える。同空港の航空開発担当ディレクター、レオン・フェルハ