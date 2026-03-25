F1 日本グランプリを目前に控え、ミッキーマウスとミニーマウスが登場！2026年3月25日（水）、東京タワーおよびStar Rise Towerにて開催された「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」にて、ディズニーとF1®による特別なコラボレーションステージが展開されました。 「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ミッキー＆ミニーが新衣装を日本初披露 ウォルト･ディズニー･ジャパンは、ディズニーとF1®によるグローバルコラ