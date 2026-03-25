ミッキー＆ミニーが新衣装を日本初披露！「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ディズニーステージ

F1 日本グランプリを目前に控え、ミッキーマウスとミニーマウスが登場！

2026年3月25日（水）、東京タワーおよびStar Rise Towerにて開催された「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」にて、ディズニーとF1®による特別なコラボレーションステージが展開されました。

「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ミッキー＆ミニーが新衣装を日本初披露

ウォルト･ディズニー･ジャパンは、ディズニーとF1®によるグローバルコラボレーションキャンペーン「Fuel the Magic（フュエル・ザ・マジック）」を紹介するスペシャルステージブースを展開しました。

2025年11月のラスベガスグランプリを皮切りに、先週末の中国グランプリでも特別ステージに登場したミッキーとミニーー。

その熱狂が冷めやらぬ中、F1日本グランプリを目前に控えたタイミングで東京へと駆けつけました☆

ミッキーとミニーが東京を象徴する東京タワーとともに記念撮影。

F1®とともに世界を巡るトップファンとして、特別な体験を来場者と共有する印象的なひとときとなりました。

ミッキー＆ミニーのF1コスチューム日本初お披露目！ウォルト・ディズニー・ジャパン「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ディズニーステージ ミッキー＆ミニーのF1コスチューム日本初お披露目！ウォルト・ディズニー・ジャパン「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ディズニーステージ 続きを見る

ウォルト・ディズニー・ジャパン 兼田裕之氏が語る「ディズニー×F1」の新たな挑戦

ステージには、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ブランド・コマーシャリゼーション ゼネラルマネージャーの兼田裕之氏が登壇。

この意外な組み合わせが生み出す新たな体験について、想いを語りました。

「ディズニーとF1®は一見すると意外な組み合わせに感じられるかもしれませんが、世界中の人々を魅了するクリエイティビティと、心を動かす体験を生み出すという共通の想いで結ばれたグローバルブランドです。今回の特別なコラボレーションは、そうした両者の想いが結実した、ディズニーにとっても新しい挑戦となります。物語の力を持つディズニーと、スピードと情熱の象徴であるF1®が出会うことで、これまでにない体験をファンの皆さまにお届けするとともに、新たなファンの皆さまとの出会いが生まれることを期待しています。」

物語の力を持つディズニーと、スピードと情熱の象徴であるF1®が出会うことで、これまでにない体験をファンに届けるとともに、新たな出会いが生まれることへの期待を寄せました 。

歓声が沸き起こった“夢の共演”ステージ

イベント内で行われた「Fuel the Magic」ステージの終盤には、F1®にインスパイアされた新衣装をまとったミッキーマウスとミニーマウスがサプライズで登場！

日本で初披露となるこの新衣装は、グローバルコラボレーションを象徴する特別なデザインです。

会場に集まったファンからは大きな歓声と拍手が沸き起こり、会場は大きな熱気に包まれました 。

世界観を体感できるスペシャルブースも展開

会場内の「Fuel the Magic」ブースでは、コラボレーションアイテムの一部展示や特別なフォトスポットの設置などが展開されました。

ミッキー＆ミニーが新衣装を日本初披露！

「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」の紹介でした。

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