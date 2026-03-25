モディファイ前のMSpRロードスター MSpRロードスター目玉装備のリアスポイラーが気になる 納車されたマツダスピリットレーシング（以下、MSpR）ロードスターだが、前回の記事に書いたとおり、MSpRロードスターの仕立ては私が望んでいた「大人っぽい余裕の2Lのソフトトップ」の方向性とはやや異なるものである。従って、早速私の好みに合わせてモディファイを進めて