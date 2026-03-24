昨今、食料品や電気代などの物価が上がっているほか、都市部への人口流入による需要増加等によって、賃貸住宅の家賃も高騰しています。 総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」によると、東京都における転入者が転出者を上回る転入超過数は全国最多で6万5219人となっており、特に20～24歳の転入超過数は8万443人と最多で、進学や就職を機に上京する人が多いのが分かります。 上京した学生の子どもに仕送りを