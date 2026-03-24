東京に住む“大学生のわが子”への仕送り「10万円」がキツイです。「家賃でほとんど消える」と言われますが、学生で“家賃8万円”は高すぎますか？ 家賃・仕送り額の平均とは

東京都23区ではシングル向きの家賃は9ヶ月連続で最高値更新

まずは東京都の家賃がどれぐらいなのか見てみましょう。アットホーム株式会社の調査によると、東京都23区のアパートにおける面積帯別平均家賃（2026年1月時点）は図表1の通りです。

図表1





首都圏に私立大学に進学する家庭の仕送り額

アットホーム株式会社 全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向（2026年1月）より筆者作成全ての面積帯で4ヶ月連続で2015年1月以降最高値を記録しており、特に30平方メートル以下のシングル向きの平均家賃は7万2118円で、9ヶ月連続で最高値を更新しています。また、図表2は東京都下における面積帯別平均家賃です。図表2アットホーム株式会社 全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向（2026年1月）より筆者作成シングル向きの平均家賃は23区内と比較すると安く、5万8253円となっていますが、こちらも5ヶ月連続で最高値を更新しています。

東京地区私立大学教職員組合連合の「私立大学新入生の家計負担調査 2024年度」によると、2020年度～2024年度の首都圏における私立大学の新入生に対する、5月の仕送り額は図表3のようになっています。

なお5月は、入学直後の新生活や教科書・ノートなどの教材購入で費用がかさむことから、1年のうちでも一番高い仕送り額になる傾向があります。

図表3



東京地区私立大学教職員組合連合 私立大学新入生の家計負担調査 2024年度より筆者作成

仕送り額は2020年以降増加傾向で、2024年度は10万1100円です。6月以降は出費が落ち着くため、仕送り額の平均額は8万8500円となりますが、それでも大きな出費と言えるでしょう。

さらに、家賃の平均は6万8900円と、仕送り額に対して8割近くを家賃が占めており、生活費に充てられる金額は少ないことが分かります。実際に計算してみると、仕送り額から家賃を除いた生活費は1万9600円で、1日あたり653円です。この金額で、電気・ガス・水道といった光熱費、食費などを賄うのはかなり厳しいでしょう。



多くの家庭にとって仕送りの負担は大きい

このように、東京都23区におけるシングル向けの家賃の平均が7万2118円、首都圏の私立大学に入学した学生の家賃の平均は6万8900円であることから、タイトル事例のような家賃8万円は平均より少し高いと言えます。しかし、このところの物価上昇を考えると、住む場所によっては8万円でも厳しいところがあるかもしれません。

さらに、先述の「私立大学新入生の家計負担調査 2024年度」では「前期分の授業料は今までの貯金で賄えたが、後期分以降は借り入れ先を検討している」「仕送りだけでは賄いきれず、奨学金も借りている」といった保護者の声があり、教育費の工面に苦労していることが分かります。

現在は、子どもが3人以上いる世帯で一定の要件を満たせば、大学の授業料や入学金の支援を受けられる「高等教育の修学支援新制度」も拡充されています。また、貸与型だけでなく、給付型の奨学金も増えてきました。子どもが大学に進学するという家庭は、早くから情報収集をし、利用できるものの選択肢を広げておきましょう。



出典

総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告

アットホーム株式会社 全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向（2026年1月）

東京地区私立大学教職員組合連合 私立大学新入生の家計負担調査 2024年度

執筆者 : 金成時葉

2級ファイナンシャル・プランニング技能士