あすか製薬ホールディングスが３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に、３６年３月期に売上高１５００億円、営業利益率１５％を目指す長期ビジョンと、２９年３月期に売上高８５０億円（２６年３月期予想７１０億円）、営業利益率１０％（同８．５％）を目指す中期経営計画を策定したと発表しており、好材料視されている。国内医療用医薬品事業でスペシャリティ領域の更なる拡充による収益力の強化を図るほか、事業