韓国で他人の飼い犬にBB弾を数百発乱射し、殺害・失明させた現役海兵隊員が裁判にかけられた。【画像】海兵隊員のBB弾乱射で失明した飼い犬本サイト提携メディア『時事ジャーナル』が3月23日までに取材したところによると、釜山（プサン）地方検察庁東部支庁は今月17日に海兵隊上等兵の20代男性Aを特殊住居侵入などの容疑で起訴した。Aは飲食店の私有地に侵入し、飼い犬にBB弾を撃った疑いがある。Aとともに犯行に加担した海兵隊兵