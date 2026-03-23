１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩの西洸人が２３日、東京・池袋にできた「スター・ウォーズ」の期間限定ストア「ＳＴＡＲＷＡＲＳＳＰＥＣＩＡＬＳＴＯＲＥｂｙＢＥＮＥＬＩＣ」で行われたポップアップイベントにドランクドラゴン・塚地武雅と出席した。イベントは、シリーズ７年ぶりの劇場最新作となる映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（５月２２日公開）の公開を記念した