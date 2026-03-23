１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩの西洸人が２３日、東京・池袋にできた「スター・ウォーズ」の期間限定ストア「ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ ＳＰＥＣＩＡＬ ＳＴＯＲＥ ｂｙ ＢＥＮＥＬＩＣ」で行われたポップアップイベントにドランクドラゴン・塚地武雅と出席した。

イベントは、シリーズ７年ぶりの劇場最新作となる映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（５月２２日公開）の公開を記念したもの。ストアの開店のために並んだ一般客の前で、大のＳＷファンである２人が愛あふれるトークを展開した。

ハマったきっかけについて西は「気付いたらフォースに導かれて、気付いたらジェダイになってました」とシリーズのキーワードを交えて笑顔で説明。「幼い頃からグッズとかＬＥＧＯとかに囲まれていたので知らず知らずのうち」だったとし、現在も約７５００ピースのＬＥＧＯで組み立てる巨大なミレニアムファルコンを所有するなどグッズの収集家でもある。最新作については「想像だけで笑っちゃう。いろんな想像をかき立てられてアドレナリンがすごい」と興奮気味だった。

また大のフィギュアコレクターでもある塚地も「自分の人生とともにスター・ウォーズの作品が続いているという喜び、本当に生きがいの一つになっている。７年ぶりの映画はたまんないですね」と目を輝かせていた。