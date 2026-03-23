映画シリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の公開を2026年7月31日に控える中、MCU（）「スパイダーマン」シリーズのコンセプトアート本が3ヶ月連続刊行される。 その第一弾となるのが『スパイダーマン：ホームカミングアート・オブ・ザ・ムービー』。ＭＣＵ「スパイダーマン」の幕開けを飾った名作の制作の裏側を豊富なアー