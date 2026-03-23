3月21日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』世界遺産クロアチア・ドゥブロヴニクSPでは、世界遺産博士ちゃん＆杏の“世界遺産コンビ”がクロアチアを訪れた。スタジオでは、サンドウィッチマンとゲストの仲村トオルのやりとりに芦田愛菜が大ウケする一幕が…。【映像】芦田愛菜、サンド伊達がイジられ大ウケ今回は海外プロジェクト第7弾として、“世界遺産博士ちゃん”山本・リシャール登眞くん（20歳