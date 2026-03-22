「大相撲春場所・千秋楽」（２２日、エディオンアリーナ大阪）大関安青錦は横綱豊昇龍に掛け投げで敗れ、８敗目を喫し、負け越しが決定。序ノ口デビューから１５場所目で初の負け越しとなり、来場所はかど番となることが決まった。過去４戦全勝の豊昇龍戦だったが、もつれた展開から最後は豊昇龍に内股のような形で豪快に投げ飛ばされた。綱とりがかかった今場所だったが、２日目に義ノ富士に敗れると、４日目には美ノ海に