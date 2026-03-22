【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節】(ハトスタ)滋賀 0-2(前半0-1)鳥栖<得点者>[鳥]塩浜遼2(29分、71分)<警告>[滋]日野友貴(13分)、西山大雅(20分)、田部井悠(41分)、小野寺健也(84分)主審:松澤慶和