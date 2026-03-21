“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。3番手で登場したドンデコルテ・渡辺銀次は“漫談”で、観客を引き込んだ。【写真】会場の空気もバツグン！R-1で前説を務めた“芸人”渡辺は「洗濯機に耐えられるブラジャーを開発しろ！」と切り出すと、ブラジャーの洗濯について漫談調で笑いを誘っていった。得点は655点（ハリウッドザコシショウ：95、佐久間一行：