セリエA 25/26の第30節 ジェノアとウディネーゼの試合が、3月21日04:45にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。 ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、ジュニオール・メシアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン